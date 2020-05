Saúde de Aracaju mantém oferta de teste do pezinho e vacina BCG durante a pandemia

17/05/20 - 08:23:41

Apesar da pandemia de covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mantém a regularidade da oferta do teste do pezinho e da vacina BCG para as crianças recém nascidas.

As mães que fizeram o pré-natal na rede municipal deverão procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS), com exceção das oito que, atualmente, estão funcionando exclusivamente para atendimento de pacientes com sintomas de síndromes gripais.

Por mais que o momento traga apreensões é preciso que os pais procurem os serviços neonatais para garantir o bem estar das crianças. O teste do pezinho, por exemplo, permite diagnosticar se a criança possui ou não doença grave, genética, metabólica ou infecciosa, que pode comprometer o seu desenvolvimento psicomotor.

A principal prevenção da vacina BCG, por sua vez, é contra a tuberculose e as doenças que podem derivar dela. A vacinação é aplicada ainda nos primeiros dias de vida, entre 4 e 10.

A Secretaria da Saúde de Aracaju lembra às mães que, ao procurarem o serviço nas UBS’s, utilizem máscara, e orienta, ainda, a consultar previamente os dias e horários tanto para a realização do teste quanto da vacina.

“É extremamente importante relembrar que o tempo ideal para realizar o teste do pezinho é entre 3 e 5 dias de nascido, assim como dispomos de unidades capacitadas, abertas e com todo o cuidado e segurança para ofertar o serviço. Da mesma maneira, é fundamental que o bebê tome suas primeiras vacinas para começar a desenvolver sua imunidade e possa crescer bem e saudável”, explica coordenadora da Área Programática e Estratégica da Atenção Primária à Saúde da SMS, Kamila Fialho.

No caso específico das mães que fizeram o pré-natal nas UBS que foram destacadas para o atendimento exclusivo de síndromes gripais é preciso se atentar para estas readequações:

– UBS Augusto Franco recebem atendimento na UBS Augusto Leite;

– UBS Geraldo Majela recebem atendimento nas UBS Celso Daniel; UBS Elizabeth Pita e UBS Osvaldo Leite;

– UBS Eunice Barbosa recebem atendimento nas UBS Carlos Fernandes de Melo; UBS Dona Jovem;

– UBS Onésimo Pinto – UBS Carlos Hardmam e UBS João Oliveira.

Fonte e foto assessoria