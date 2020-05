Levantamento mostra que Sergipe está entre os estados que mais testam sua população

17/05/20 - 13:13:01

Além do isolamento social, uma das ferramentas utilizadas no enfretamento ao novo coronavírus é a quantidade de testes realizados. Já somos o 8o estado do país e o 2o do nordeste que mais testa, com 272 testes a cada 100 mil habitantes, segundo levantamento do Portal G1 entre os dias 13 e 14 de maio. E esse número deve aumentar!

Fruto de compras, doações e repasses, adquirimos um total de 87.284 testes, sendo 34 mil tipo RT-PCR em Tempo Real (que identifica o fragmento do vírus) e 53.284 testes rápidos, utilizados para diagnosticar infecção através de anticorpos. O público prioritário dos rápidos é o de profissionais da saúde, da segurança e os seus familiares que apresentarem sintomas, mas esta testagem também será ampliada para pessoas com mais de 60 anos, assim como aquelas com comorbidades, e em casos de investigação epidemiológica. Os testes rápidos também são distribuídos aos municípios e para instituições.

Ampliamos a análise dos testes no Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), que funciona em plantão 24h para agilizar os resultados, e também com o mapeamento feito paralelamente pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), que já realizou 4 mil testes da covid-19 na população sergipana para identificar pacientes assintomáticos nos dez municípios mais populosos do estado. Tudo isso para identificar precocemente os casos positivos e isolá-los para evitar a transmissão, controlando o avanço da doença em Sergipe.