Vereador cabo Didi reivindica e resolve problemas no Conjunto Leite Neto em Aracaju

17/05/20 - 10:38:46

Os moradores do Conjunto Leite Neto, no bairro Grageru, sobretudo das Ruas José Oliveira Filho e Honor Gregório Santos, que estavam sofrendo com crateras que foram abertas nas citadas ruas e que vinham causando transtorno à comunidade, chegando um veículo a cair em uma destas crateras, tendo solicitado o apoio do vereador Cabo Didi, cuja matéria foi veiculada pelo blog Espaço Militar.

O parlamentar cobrou da EMURB a realização dos devidos reparos na rua, o que foi efetuado pela empresa terceirizada Mar Azul, porém, 24 horas após tal reparo, os problemas não foram equacionados a contento, pois o solo estava voltando a ceder.

Mais uma vez o vereador Cabo Didi fez nova cobrança, indo pessoalmente ao local e fotografando o problema e conversando com moradores da comunidade, denunciando o fato mais uma vez a EMURB, que no final desta sexta-feira, dia 15, resolveu de vez o problema existente nas duas ruas da comunidade do Conjunto Leite Neto.

A senhora Maria Margarida, moradora da localidade, fez questão de agradecer ao Cabo Didi pela atenção dispensada aos moradores, visto que, segundo ela, “o problema estava perdurando por mais de 10 dias, com diversas ligações para a EMURB, sem que houvesse solução, inclusive tendo um carro caído em uma das crateras em um dia de chuva, em virtude do motorista não ter visto, por estar cheia de água, ocasionando o acidente”.

O parlamentar fez questão de agradecer a confiança da comunidade no seu trabalho: “só tenho a agradecer pela confiança no trabalho que estamos fazendo, pois nossa função principal é fiscalizar e cobrar do poder público municipal melhorias para nossa população. Estarei à disposição sempre que precisarem, pois esta é minha obrigação como parlamentar. Quero agradecer também a Prefeitura de Aracaju, através da EMURB, por ter atendido a nossa solicitação e resolvido o problema dos moradores”, disse o Cabo Didi.

Confiram abaixo fotos do antes e do depois do problema existente em duas ruas do Conjunto Leite Neto, e que foi resolvido graças a cobrança do vereador Cabo Didi.

Matéria do blog Espaço Militar