BELIVALDO RECEBE CARTA DE 38 ENTIDADES DA SOCIEDADE EM APOIO ÀS MEDIDAS

18/05/20 - 06:52:49

A carta foi assinada por 38 entidades da Sociedade Civil que formam o Comitê Sergipano Popular pela Vida

Diversas entidades da sociedade civil se reuniram e apresentaram na ultima sexta-feira(15), Carta aberta ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, em apoio às medidas de combate ao coronavírus. A carta foi assinada por 38 entidades que formam o Comitê Sergipano Popular pela Vida.

Na carta com 13 itens, o Comitê defende o isolamente social e a quarentena e pede que o governo do Estado continue a seguir os estudos científicos para definir medidas de proteção à saúde dos sergipanos em meio a pandemia. Entidades da sociedade civil pedem ainda que o governador não permita “secundarizar a vida em detrimento do lucro”.

Confira a Carta