Carreata acabou na delegacia

18/05/20 - 08:00:25

Mesmo alertado sobre uma decisão judicial proibindo qualquer forma de eventos durante a pandemia da Covid-19, um grupo decidiu promover uma carreata em Aracaju contra o isolamento social e a favor da abertura do comércio. Assim que os veículos chegaram no local marcado e o carro de som começou a propagar palavras de ordem, a Polícia apreendeu carros e deteve uma dúzia de pessoas. Levados à delegacia, os manifestantes assinaram um termo circunstanciado e vão responder pelo crime de desobediência. Este é o segundo tiro dos adversários da quarentena que sai pela culatra. Na semana passada, entidades representativas dos empresários divulgaram uma carta atacando o governo de Sergipe por ter decretado o fechamento da economia como forma de conter o coronavírus. O governador Belivaldo Chagas (PSD) rodou a baiana, provou que as ações contra a pandemia são fundamentadas na ciência e ainda deu um chupa de peito em alguns aliados políticos. Tomara que estes episódios sirvam para que as pessoas entendam a importância do isolamento social nesta época de pandemia. Ôxe!

Tirou o time

Como já era esperado, o pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, Betão do Povo (PDT), desistiu da empreitada em favor do vice-prefeito Adilson Júnior (PSD). Com o apoio dos deputados federais Fábio Mitidieri e Fábio Henrique, respectivamente, presidentes estaduais do PSD e PDT, Adilson e Betão vão formar uma chapa para tentar impedir a reeleição do prefeito Marcos Santana (MDB). A dupla já tem até slogan: “Juntos faremos mais”. Marminino!

Cabelo e barba

O barbeiro José Antônio Silva obteve liminar para reabrir a sua barbearia na cidade de Itabaiana. Na decisão, o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima levou em consideração “a penúria instalada com a pandemia, levando os profissionais, principalmente autônomos, a não ter, sequer, o sustento seu e da família”. Portanto, José Antônio poderá reabrir seu pequeno estabelecimento, desde que atenda as normas impostas pelos organismos de saúde. Então, tá!

Mais humano

A Prefeitura tomou uma boa providência contra a aglomeração de pessoas em frente à agência da Caixa Econômica Federal, no centro de Aracaju. Para oferecer mais conforto às pessoas que vão retirar a 2ª parcela do auxílio emergencial, a municipalidade montou uma estrutura com toldos, cadeiras, banheiros químicos e lavatórios para que as pessoas possam respeitar o distanciamento social com dignidade. Ah, bom!

Apagou velinhas

E quem trocou de idade, ontem, foi a professora e ex-deputada estadual Ana Lúcia Menezes (PT). Fundadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintese), a petista conquistou quatro mandatos, tendo tido uma brilhante atuação parlamentar na Assembleia. Também foi secretária da Educação de Aracaju e de Sergipe. Daqui, desejamos paz e muita saúde à professora Ana Lúcia!

Política pra depois

E o presidente estadual do PSDB, médico Eduardo Amorim, afirma não ser o momento para as disputas políticas: “Primeiro precisamos vencer a Covid-19, que está atingindo milhares de famílias não só em Sergipe e no Brasil, mas no mundo”. Segundo o político tucano, a melhor forma de prevenção é o isolamento. “Uma pessoa contaminada, mesmo sem sintoma, contamina diversas outras”, afirma Amorim. É vero!

Repense, recrie!

O Sebrae lança, nesta segunda-feira, uma campanha para auxiliar os microempreendedores individuais atingidos pela crise provocada pelo coronavírus. Com o lema “MEI. Reinvente, Repense. Recrie”, a ação disponibilizará, através do site do Sebrae, uma série de conteúdos gratuitos específicos para a categoria. O material estará disponível no endereço eletrônico http://www.sebrae.com.br/MEI. Bravo, bravo!

Prega unidade

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) visitou as obras de instalação do hospital de campanha de Lagarto, que estão em fase bem adiantada. Entre os equipamentos a serem implantados na unidade de saúde, destacam-se os 20 leitos de UTI com respiradores. Segundo Gustinho, este é o momento de “colocarmos nossas ideologias políticas de lado para combatermos este inimigo comum, que não escolhe cor, idade, sexo, religião e nem partido”. Misericórdia!

Personalismo condenado

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) está no time dos que condenam a ideia fixa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de distribuir o remédio Cloroquina a torto e a direito. Segundo o cidadanista, os princípios constitucionais que norteiam a administração impedem a adoção de políticas públicas contrárias ao pensamento técnico/científico estabelecido. Vieira afirma que Bolsonaro não pode, por convicção personalíssima, impor condutas incompatíveis com a ciência. Crendeuspai!

Esculturas mascaradas

Até as esculturas instaladas no Rio Sergipe entraram na campanha contra o coronavírus. Como forma de alertar a população a se prevenir da mortal pandemia, colocaram máscaras nas esculturas que representam os brincantes de Lambe-sujo e Caboclinhos, Taieira, São Gonçalo, Bacamarteiro, Reisado, Parafuso, Chegança e Cacumbi, todos representantes genuínos da cultura sergipana. Legal!

Recorte dos jornais



Publicado no jornal estanciano A Estância, em 25 de dezembro de 1909.