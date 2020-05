Confira o cronograma semanal das ações de combate à dengue na capital

18/05/20 - 12:37:30

Mesmo diante da nova realidade de distanciamento social por conta do coronavírus, o trabalho dos agentes de endemias no combate ao Aedes aegypti não para, na capital sergipana. Com uma abordagem diferenciada, mas seguindo o Plano de Intensificação das Ações de Combate ao Aedes aegypti, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dá continuidade às ações de combate ao mosquito.

E nesta segunda-feira, 18, é divulgado mais um cronograma da mobilização que tem como meta combater o vetor e evitar epidemias e óbitos em decorrência de doenças como a dengue, zika e chikungunya. E o primeiro bairro a receber a equipe para o trabalho de aplicação do Fumacê Costal é o Centro.

Nesta terça e quarta-feira, dias 19 e 20, a ação continua no bairro Palestina, e na quinta-feira, dia 21, é a vez do bairro 18 do Forte receber as equipes.

A ação do fumacê é realizada por duplas de agentes, que atuam entre quatro e sete quarteirões, sempre no horário entre as 17h e 19h, período em que ocorre uma maior movimentação vetorial do mosquito.

“No fumacê não há a abordagem dos agentes nas casas, mas nas demais ações, a exemplo dos mutirões que seguem acontecendo aos sábados, é fundamental que a população receba os agentes nas portas de suas casas. Por medida de segurança, por conta da covid-19, estamos realizando a orientação sem entrar nas residências e essa estratégia de educação e saúde tem como principal ator a população, que seguindo as orientações dos agentes evitarão a proliferação do mosquito”, explica o gerente do Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti da SMS, Jeferson Santana.

Seguindo o calendário de ações, o mutirão que acontecerá no próximo sábado, dia 23, será no bairro Dom Luciano, tendo como ponto de partida, o Caps Jael Patrício.