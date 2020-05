Conselho de Psicologia promove debate virtual no dia nacional da luta antimanicomial

18/05/20 - 08:42:20

Com o tema “Liberdade é terapêutica: por uma sociedade sem manicômios”, o Conselho Regional de Psicologia (CRP19), por meio da Comissão de Direitos Humanos, marca o 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, com um debate virtual transmitido ao vivo.

A live no Instagram, marcada para 17h, no @cdh.crp19, terá como debatedores convidados o assistente social Felipe Pereira de Oliveira, Conselheiro Titular do Conselho de Serviço Social da 18a Região (CRESS/SE), que atua no CAPS II Rogalicio Vieira da Silva, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, redutor de danos com experiência na gestão estadual do SUAS, nas medidas socioeducativas em meio fechado e na gestão da Saúde mental em Aracaju e a psicóloga Camila Mirelle Calaça de Sá, Conselheira Titular e coordenadora do GT de Gênero e Diversidade Sexual do CRP 19, com residência em Saúde Mental(UFS) e atuante no CAPS III David Capistrano Filho, em Aracaju.

A luta antimanicomial no Brasil representa o combate ao estigma, à exclusão de pessoas em sofrimento psíquico grave e a promoção dos direitos das pessoas com sofrimento mental. O movimento trabalha pela reforma do sistema psiquiátrico brasileiro, com a desconstrução do modelo asilar e combate o manicômio em suas várias formas, do hospital psiquiátrico à comunidade terapêutica, incluindo o manicômio judiciário.

