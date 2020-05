Grupo Banese e Governo distribuem máscaras no Largo da Gente Sergipana

18/05/20 - 06:37:24

A ação também é marcada por intervenção estética no Largo. As esculturas receberam máscaras para reforçar a importância do uso desse equipamento de prevenção ao coronavírus

O Grupo Banese, através do Instituto Banese, e o Governo do Estado tem realizado diversas ações de enfrentamento à disseminação do Covid-19 em Sergipe. Além das medidas de prevenção e apoio a segmentos mais afetados pela pandemia, a conscientização é outra vertente importante nesse momento em que o isolamento social e a utilização de máscaras são atitudes ainda mais necessárias. Pensando nisso, o Instituto Banese realizou uma intervenção estética no Largo da Gente Sergipana, colocando máscaras nas esculturas que representam manifestações da nossa cultura, além da distribuição de máscaras através do sistema drive thru.

A ação teve início neste domingo, 17, com a distribuição de mais de 600 máscaras, e seguirá durante toda a semana, das 8h às 18h, sempre no Largo, em frente ao Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda. Diante do Lambe-sujo e Caboclinhos, Taieira, São Gonçalo, Bacamarteiro, Reisado, Parafuso, Chegança e Cacumbi com suas máscaras gigantes, o ato reforça a importância do uso da máscara e promove o acesso dos sergipanos a esse equipamento de proteção.

Segundo o diretor superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, a conscientização é fundamental nesse momento tão crítico em Sergipe. “A ideia da intervenção estética nas esculturas do Largo é uma tentativa de chamar a atenção para a necessidade de utilizarmos as máscaras de proteção. Essa obra tão admirada por representar o nosso povo e nossa cultura, agora com os brincantes usando máscaras, se torna cenário de promoção ao acesso a esse equipamento tão essencial na prevenção ao coronavírus”, afirma.

O motorista de aplicativo William dos Santos, que segue todas as recomendações de prevenção no dia a dia de trabalho, reconhece a importância da ação. “Essa atitude é tão importante que deveria servir de exemplo para outras instituições porque o uso da máscara é uma das medidas mais eficazes pra gente se proteger, mas infelizmente muitas pessoas ainda não estão levando a sério. Então, chamar a atenção dessa forma e fornecer a máscara contribui demais com essa luta tão difícil que estamos enfrentando”.

As máscaras distribuídas no Largo da Gente Sergipana são parte das 420 mil confeccionadas por costureiras da Cidade de Tobias Barreto, no Complexo Industrial Gov. Marcelo Déda, através de ação conjunta entre o Grupo Banese e o Governo do Estado, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (CODISE), e apoio da Secretaria de Educação de Nossa Senhora do Socorro, da empresa Pop Show Industrial e do Restaurante Comida Caseira, gerando mais de 50 empregos temporários.

Por Tarcila olanda