TARANTELLA FAZ DESABAFO E MANDA RECADO PARA OS CORRUPTOS DE SERGIPE

18/05/20 - 06:16:42

Empresário João Tarantella faz desabafo e manda recado para os corruptos de Sergipe e do Brasil. Precisamos de mais sergipanos como esse

Um áudio que circulou nas redes sociais neste final de semana, mostrou a revolta do empresário João Tarantella, que, em defesa do presidente Jair Bolsonaro, diz que “só não cai o presidente Bolsonaro sabe porque? porque a população e as pessoas de bem de Sergipe do Brasil que já percebeu há muito tempo que os marginais continuam querendo derrubar o presidente da campanha tentaram matar ele não conseguiu graças a Deus”, disse o empresário.

Taranttela afirma ainda que a imprensa “comprada” quer derrubar o presidente. “Agora é o tempo todo tentando derrubar o presidente agora é bom esses marginais esses bandidos esses políticos Picaretas de Sergipe do Brasil que defende a queda do presidente inclusive parte da Imprensa essa imprensa comprada essa empresa sebosa que nos últimos vinte anos e botaram 30000000 liberado pela Rede Globo é esse o estado de Sergipe do Brasil que essa empresa sebosa quer que essa classe política bandida quer”.

O empresário vai mais além e diz que políticos sergipanos querem a queda do presidente. “O que representa a população de Sergipe em Brasília, hoje, que depende da queda do Presidente. O presidente que vai ser derrubado nunca porque foi eleito pelo segmento da sociedade que tem nojo desse timinho que acabou com Sergipe do Brasil portanto aí agora vem João Dória como salvador da pátria, O Traidor safado ou seja, a população de Aracaju de Sergipe do Brasil as pessoas de bem não vai aceitar que esses marginais tiram o nosso presidente do poder de fechar tudo todo mundo em casa essa fatura marginais quem é que vai pagar a fatura o nosso Presidente. Ele foi tão sábio que conseguiu jogar quase só de uma vez só em três parcelas mais de 100 bilhões na economia do Brasil e esses bandidos intermediado. O que eles queriam? eles queriam que o dinheiro viesse para prefeitura para os estados. Eles não precisam, se não vai direto para conta tem problema? Tem, com mas está se resolvendo e o presidente quer que as coisas funcionam bem e essa bandidagem que quer derrubar o nosso Presidente sugestão ótima Argentina vou para o inferno agora o nosso Presidente vai continuar e só quem pode tirar ele a população que ele viu e essa população tá fechada com ele inclusive um Tarantela aqui que eu não abro mão desse projeto projeto em Aracaju em Sergipe no Brasil para colocar esse estado e o estado de Sergipe que essa coisa que tá aí acabou o governo de João tinha problema, Albano tinha problema, Valadares tinha problema mas na hora que essa caneta, que esses marginais tomaram conta de Sergipe quebrou o Estado de Sergipe e agora querem tirar o presidente na tora. Bandidos você pode fazer o que quiser agora não vão conseguir porque as pessoas de bem de Aracaju de Sergipe do Brasil não vai permitir”, afirma João Taranttela.