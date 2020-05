Plantão do Enem: estudantes já podem acessar o quinto planejamento semanal

18/05/20 - 13:41:15

Os estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem acessar o quinto Planejamento Semanal de Estudos disponibilizado pela equipe do programa Pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc). Válido de 18 a 22 de maio, o arquivo trata de um guia, cuja finalidade é permitir que o aluno construa uma rotina de estudos a partir dos recursos do portal Estude em Casa, bem como os plantões de dúvidas que ocorrem todas as noites, a partir das 19h, no canal do YouTube da Educação Sergipe.

Baseado nos cadernos didáticos e nas videoaulas produzidos pela equipe de professores do Preuni, o Planejamento Semanal de Estudos foi produzido para facilitar o acesso a todo o material necessário para a preparação. Dentre o material disponível estão arquivos, vídeos, podcasts e sites recomendados pelos melhores profissionais, os quais podem ser acessados por meio do link: https://bit.ly/Planejamentopreuni . Já os plantões de dúvidas serão transmitidos no YouTube: www.youtube.com/educacaosergipe.

Confira abaixo o cronograma das lives desta semana:

Segunda, 18

19h – Filosofia – André Moreira e Max Erb;

20h15 – Física – Edigenia Ferreira e Jack Leão;

Terça, 19

19h – Matemátia – Fábio Rocha e André Calderaro;

20h15 – Redação – Naiane França e Danielle Neres;

Quarta, 20

19h – História- Daniel Barros e Edileia Dias;

20h15. – Química – Marcio Cardoso e Davis Fraga;

Quinta, 21

19h – Literatura – Roberto Lopes;

20h15 – Sociologia – Eduardo Alves e Sharlene Prata.

Sexta, 22

19h – Português – Dicson Soares e Drusila Vasconcelos;

20h15 – Ed. Física- Marcio Oliveira e Genaldo Freitas.

Durante a transmissão ao vivo, além da mediação do professor âncora e do professor convidado, a live recebe moderadores que ficam com o WhatsApp Web ativo, encaminhando as dúvidas e perguntas para os professores. Os encontros a distância seguem com um cronograma estabelecido de acordo com o conteúdo do Enem. A coordenação do Preuni oferece mais um canal para o estudante obter informações sobre as aulas, o qual é o perfil do Instagram: @preuni.seduc. Basta mandar um direct com as dúvidas e dificuldades.

Material Didático

Todo o conteúdo de apoio didático do Pré-universitário está disponível no Portal do Aluno, hospedado no site da Seduc, o qual pode ser acessado pelo link: http://www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa. Nesse espaço, o estudante pode fazer download de todos os cadernos do programa, acessar outros simulados online, além de baixar a tabela do Plano de Estudos, com base no qual o aluno pode organizar seus horários de estudo de acordo com as demandas semanais.