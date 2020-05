PM apreende aparelho de som por perturbação do sossego no São Conrado

18/05/20 - 07:40:06

Policiais militares da 2ª Companhia do 1º Batalhão (2ªCia/1ºBPM) apreenderam um equipamento de som, após denúncias de perturbação do sossego no Bairro São Conrado, Zona Sul de Aracaju. A apreensão ocorreu no domingo, dia 17.

A equipe da 2ªCia/1ºBPM foi acionada para averiguar a denúncia de que havia um som com o volume acima do permitido e incomodando moradores do São Conrado. Ainda durante o deslocamento, a vários metros de distância da aparelhagem sonora, os policiais constataram o volume abusivo e iniciaram os procedimentos para a apreensão do equipamento.

Em seguida, os militares registraram a ação através de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Fonte: PM/SE