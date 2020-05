Polícia Militar atende casos de violência doméstica durante o fim de semana

18/05/20 - 11:18:40

Duas prisões foram efetuadas após solicitação via Ciosp

Nesse sábado, 16, policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5ºBPM) foram solicitados, via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender uma ocorrência de violência doméstica em Nossa Senhora do Socorro.

Chegando ao local, a vítima foi identificada e informou ter sido agredida pelo companheiro, ocasionando ferimentos em seu braço e na boca. O suspeito foi localizado na residência da filha, na mesma rua, e tentou evadir-se, sendo contido pelos militares.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à delegacia para que as medidas cabíveis fossem adotadas.

A segunda diligência na área ocorreu no fim da tarde, quando a guarnição do Tático 51 foi solicitada via Ciosp para atender uma ocorrência de briga entre irmãos no conjunto Parque dos Faróis.

Ao chegar no local, os militares encontraram a vítima, uma mulher bastante revoltada, que informou ter sido agredida pelo seu irmão e que o mesmo também deu tapas no sobrinho de três meses de vida.

A vítima alegou que o suspeito se evadiu após ela ter solicitado apoio policial. Após rondas na localidade, os militares localizaram o indivíduo, que foi conduzido à delegacia.

Informações e foto SSP