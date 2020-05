POLICIAIS PENAIS IMPEDEM A ENTRADA DE OBJETIVOS ILÍCITOS NO COPEMCAN

18/05/20 - 15:32:49

Os policiais penais que atuam no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan) seguem se destacando pelo excelente trabalho desenvolvido. Nesta segunda-feira, 17, os policiais voltaram a impedir a entrada de objetos ilícitos na maior unidade prisional de Sergipe. É o quarto registro deste tipo de ocorrência este mês.

Pela manhã, o policial penal que estava na guarita flagrou duas pessoas tentavam arremessar drogas e aparelhos celulares para o interior do presidio. Imediatamente , os policiais penais do plantão foram avisados e conseguiram prender uma das pessoas, bem como os objetos ilícitos que a dupla portava. O segundo suspeito conseguiu fugir do local.

“O trabalho dos nossos policiais penais é fundamental em todas em as unidades penais, mas no caso do Copemcan eles merecem ainda mais destaque por causa da superlotação. A nossa categoria é comprometida com o sistema prisional do estado e merece esse reconhecimento”, destacou o presidente do Sindicato dos Policiais Penais e Servidores da Sejuc (Sindppen), Wesley Alves.

Planejado para comportar 800 detentos, o Copemcan tem atualmente mais que o triplo de detentos de sua capacidade. De acordo com dados coletados nesta segunda-feira, 17, a unidade prisional abriga 2.624 presos. Em todo o Estado, são 5.214 detentos, 32% a mais que a capacidade prisional sergipana, que possui 3953 vagas.

Outros casos

Nas últimas semanas, algumas apreensões foram registrada no Copemcan. Na última terça-feira, 12, os policiais penais apreenderam nove pessoas que tentavam enviar cigarros de maconha para os detentos.

Já no dia 6 de maio, os policiais penais impediram a entrada de materiais ilícitos na unidade prisional em duas ocasiões. A primeira ocorrência foi registrada pela manhã logo após recebimento de algumas informações. Após uma varredura em todo perímetro das muralhas dos pavilhões 2 e 3, foram encontrados três pacotes com substância semelhante a maconha em forma prensada. A pesagem apontou 712 gramas do material.

Em seguida, foram apreendidos 30 cigarros com maconha. O material estava ao lado de um dos pilares da portaria e provavelmente foi dispensado por algum familiar responsável pelo envio de cartas ou alimentos.

Por Nara Barreto

Ascom Sindppen