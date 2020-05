População em isolamento ganha opções de cursos on-line gratuitos

18/05/20 - 08:14:43

Plataforma Gokursos disponibiliza mais de 5 mil vagas gratuitas em 11 opções de cursos

Com o aumento exponencial no número de casos do novo coronavírus, prefeitos e governadores anunciaram o período de lockdown em diversas cidades do Brasil, outros já estudam o bloqueio total nos municípios com muitos infectados. Com o objetivo oferecer uma qualificação durante este período de isolamento social, a GoKursos, em parceria com as instituições mantidas pelo grupo Ser Educacional, oferece mais de 5 mil vagas gratuitas em cursos on-line.

A ideia é gerar produtividade para as pessoas que estão em período de quarentena, devido a impossibilidade de sair de casa criada pelos decretos. No total, serão 11 opções de cursos totalmente gratuitos, que estão liberados para toda a população. Entre as opções disponíveis estão: Chocolateria, Vídeo Digital e Web, Liderança e motivação nas organizações, Gestão de projetos, entre outros.

“Este é um momento que todos precisam ajudar. Como instituição de ensino superior, temos como compromisso auxiliar na capacitação da população e o momento de isolamento social é uma oportunidade para que as pessoas realizem cursos de curta duração que poderão auxiliar na profissão deles ou trazer uma nova oportunidade de vida para as pessoas”, explica o diretor-executivo de inovação e serviços do grupo Ser Educacional, Joaldo Diniz.

Os interessados podem conferir as opções de cursos disponíveis acessando o site https://gokursos.com. Para fazer a inscrição, basta se cadastrar e selecionar a opção de curso desejada.

