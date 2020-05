Propriá: Dois meses de contenção do Coronavírus mostram baixo quadro

18/05/20 - 08:04:43

O município de Propriá completou no domingo dia 17/maio dois meses intensificando ações de combate e prevenção contra a proliferação – pandemia – do Coronavírus. O quadro atual mostra que a eficácia das ações conseguiram reter a proliferação que poderia ser uma das maiores no Estado de Sergipe. Proporcionalmente, Propriá

Historicamente no mês de março, Propriá teve um dos primeiros quadros de infecção pelo Covid-19 do Sergipe que evolui para dois por contagio comunitário oriundo de fora do município. Isolados e descartados posteriormente, no início de maio houve mais um caso e hoje, dias 18, a realidade é de oito casos em investigação – isolados e aguardando resultado de exames -, 13 casos confirmados – 8 em isolamentos, 3 curados e 2 óbitos -, 73 casos monitorados, 98 casos descartados e dois óbitos. Na leitura, para um município que teve os primeiros casos em Sergipe, sendo a maior praça comercial do Baixo São Francisco – abrangindo mais de 10 cidades -, população em mais de 30 mil habitantes e entrada diária de mais de 15 mil pessoas – estimativa, os números citados são os indicativos positivos. Em relação para outros município que estampam com muito mais casos, na proporcionalidade, Propriá pode comemorar. Entretanto, as ações continuarão sendo intensificadas e a população fazendo a parte que lhe compete.

Vídeo e análise de Adeval Marques

A Secretaria Municipal de Saúde e todas as demais foram orientadas pelo Prefeito Iokanaan Santana para não poupar esforços. O Secretário Iokanaan Filho e sua equipe coube a responsabilidade para gerir as ações que continuaram sendo intensificadas. A Administração Municipal continuará executando todos os esforços para conter e administrar o mínimo de casos. A fala do Prefeito Iokanaan é a de que o momento é de esforços para salvar vidas do seu povo.

Por Adeval Marques

Arte: Secretaria de Saúde (Júnior Dantas)