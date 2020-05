SAÚDE INICIA A NOVA FASE DA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA EM ARACAJU

Prefeitura dá continuidade à terceira etapa da vacinação contra a influenza

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira, 18, a terceira etapa da Vacinação contra a Influenza, a fase destinada aos professores das redes pública e privada de ensino e pessoas na faixa etária dos 55 aos 59 anos, e que sucede à fase iniciada no dia 11, que teve como público-alvo crianças de seis meses e menores de seis anos, gestantes e pessoas com deficiência.

As vacinas estão sendo ofertadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital, exceto nas oito que estão destinadas ao atendimento de pacientes com sintomas de síndromes gripais. Para receber a vacina basta levar um documento com foto (RG ou CNH), cartão de vacina e documento que comprove a inclusão no grupo prioritário.

A Secretaria da Saúde ressalta que essa vacina não imuniza contra a covid-19, mas é importante recebê-la, pois o período é de sazonalidade de vários vírus que acometem as vias respiratórias, entre eles o da influenza, que assim como o coronavírus é também agressivo e perigoso e pode levar a óbito se não for contido.

A Campanha segue até o dia 5 de junho e a SMS atua estrategicamente para vacinar cerca de 90% das pessoas pertencentes a cada grupo, meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, como profissionais da saúde, e que não receberam a vacina nas duas etapas anteriores, podem se vacinar. Basta ir até uma UBS com a documentação necessária e receber a vacina.

Durante a pandemia de coronavírus, todos os cuidados para evitar que as pessoas sejam infectadas pela doença estão sendo tomados nas UBS pela equipes da Secretaria. “Os gestores de cada unidade de saúde estão organizando os espaços junto à equipe de enfermagem para evitar aglomerações”, garante Ilziney Simões, coordenadora do Programa de Imunização da SMS.

“Além disso, a Secretaria Municipal de Aracaju tem realizado vacinação extra muro com o objetivo de reduzir a demanda nas UBS. Pacientes foram vacinados em outros locais, no trabalho, por exemplo, para diminuir a quantidade de pessoas nas UBS”, destaca ainda a coordenadora.