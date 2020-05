SENADOR ALESSANDRO VIEIRA PROPÕE CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE DISTANCIAMENTO

18/05/20 - 15:08:55

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) divulgou, nesta segunda-feira (18), um plano de ação elaborado em colaboração com representantes de diversas entidades sócio-produtivas, como o Núcleo de Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe e a Associação de Empresas do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. O objetivo é apresentar os principais aspectos para a construção de um Plano de Distanciamento Controlado em Sergipe e atende uma demanda de diversos setores da sociedade sergipana, que pedem apoio para traçar propostas concretas para o enfrentamento da crise de saúde e a retomada das atividades econômicas.

Alessandro Vieira destaca que, como parlamentar, tem cumprido a missão de trazer para Sergipe os recursos financeiros necessários para as ações dos governos estadual e municipais. “Dentro do manual da velha política, a conduta comum seria permanecer na simples cobrança por soluções que venham do Executivo, cruzando os braços e aguardando eventuais proveitos eleitorais futuros. Muita gente hoje se esconde, seguindo este tipo de mentalidade. Mas nossa proposta sempre foi fazer diferente, e vamos seguir assim”.

De acordo com o senador Alessandro, o protocolo para amparo à crise de saúde e para a retomada controlada das atividades econômicas foi baseado nas melhores experiências realizadas dentro e fora do Brasil, revistas com a parceria da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e elaborado juntamente com representantes dos diversos setores produtivos do Estado.

Insumo garantido

“O primeiro insumo básico para esta política pública, os kits de teste para monitoramento, foi garantido em contato direto com o ministro interino da Saúde, general Pazuello. Mas é preciso um comprometimento efetivo dos gestores sergipanos, em especial o governador Belivaldo Chagas e o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, além da adesão do setor produtivo e de cada cidadão sergipano. Juntos, podemos reabrir Sergipe, dentro dos indicadores técnicos de segurança”, assegura Alessandro Vieira.

Não se trata de substituir ou competir com os gestores sergipanos, alerta o senador, mas sim de apresentar a possibilidade de uma construção coletiva, em benefício de todo Sergipe. Para Alessandro, as ações e omissões ao longo desta crise terão seu preço cobrado em mortes, desemprego e fome. “Convoco cada um para participar deste esforço. Não é hora de disputas políticas vazias, é hora de solidariedade. Todos os resultados, cada vida salva, cada emprego resgatado, cada família alimentada, será fruto do trabalho de cada um de nós”.

Fonte e foto: Ascom do senador