SERGIPE É O ESTADO DO NE QUE MAIS IMPLANTOU AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS

18/05/20 - 09:38:41

Estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta que Sergipe foi o estado do Nordeste, que mais adotou ações de enfrentamento ao coronavírus desde o início da pandemia. Foram implantadas ao todo 24 ações, no período analisado, 17 medidas “gerais” de combate à Covid-19 e 7 voltadas diretamente à saúde.

O relatório “A Gestão de Risco e Governança na Pandemia por Covid-19 no Brasil – análise de decretos estaduais no primeiro mês” apresenta uma avaliação das ações para gestão de crise implementada por governadores e pelo Governo Federal após o primeiro caso registrado da doença no Brasil. Foram consideradas medidas publicadas em decretos estaduais e em portarias, decretos e leis federais publicados entre 26 de fevereiro e 26 de março – período de 30 dias após o primeiro registro oficial de Covid-19 no estado de São Paulo.

Com 24 medidas adotadas, Sergipe apresentou o maior quantitativo em relação aos outros oito estados do Nordeste: CE(19), Bahia (18), Paraíba (17), Alagoas (14), Rio Grande do Norte (13), Pernambuco (13), Maranhão (12) e Piauí (4).

Para avaliar a gestão de crise dos governos, o relatório classificou as medidas adotadas em dois eixos: “gerais”, voltadas para redução dos efeitos colaterais do avanço da doença e redução de contágio, como ações de isolamento social, e “saúde”, também voltadas para contenção, mas nos âmbitos sanitário-hospitalar e de reforço assistencial. As classificações se baseiam em determinações da OMS e em medidas adotadas por outros países no combate à pandemia.

Nas medidas classificadas como “gerais”, Sergipe se destaca em relação aos estados da Federação: SE (17), PR(17), SC(15), RJ(15),RS(15). Neste quesito, foram consideradas sete categorias: Coordenação; Distanciamento Social; Informação e Comunicação; Controle e Limite de Fronteiras; Higiene Coletiva; Controle de Produtos no Mercado; Segurança Pública. Em relação à quantidade de medidas de Distanciamento Social adotada por cada unidade federativa. Observa-se que os estados de SE e SC foram os que adotaram o maior número (8) de medidas desta categoria, seguidos por AC, CE, PE, TO, RJ e PR (7).

Nas ações relacionadas ao setor de “saúde”, Sergipe aparece com sete medidas adotadas: medidas para agilizar o tratamento de pacientes com covid-19; medidas para ampliar o quadro de profissionais de saúde, gestores e serviços complementares e capacitações; medidas financeiras e contratuais para melhor equipar o sistema de saúde; medidas específicas para interromper a rede de transmissão do vírus; testagem compulsório; emprego da força policial sanitária quando necessário; diretrizes específicas para exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver.

Confira o relatório na íntegra: