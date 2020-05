Aracajucard desenvolve campanha de troca de dinheiro por cartão eletrônico

19/05/20 - 16:58:40

Infectologistas alertam que o vírus pode permanecer nas cédulas de dinheiro de três a cinco dias.

O setor do transporte público coletivo em Aracaju está realizando a campanha “Prevenção e pensamento coletivo”, que tem a finalidade de combater o contágio do Coronavírus através da troca da passagem em dinheiro, via de fácil contágio, pelo uso exclusivo do cartão eletrônico Mais Aracaju Pré-pago. A ação acontece de 18 a 22 de maio, nos Terminais de Integração DIA, Atalaia e Leonel Brizola, é de iniciativa da Aracajucard e conta com a parceira do Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros (Setransp), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e da Prefeitura de Aracaju. Todo o projeto foi pensado conforme os padrões de segurança impostos pelas autoridades de saúde pública.

A ação funciona com a distribuição do cartão Mais Aracaju Pré-pago com a troca da passagem em dinheiro pelo cartão, já contendo a recarga, sendo que a primeira via do bilhete eletrônico é gratuita. E no mesmo local, o passageiro pode fazer a recarga imediata com os atendentes, utilizar depois os Terminais de Autoatendimento, ou efetuar a compra online.

O cartão Mais Aracaju Pré-pago é recarregável, pode ser transferível, é seguro, é prático, com leitor que é alcançado mesmo na carteira ou bolsa e evita a movimentação de dinheiro, que é instrumento fácil de disseminação de vírus. Segundo infectologistas, o vírus pode permanecer nas cédulas de três a cinco dias, diferente do cartão Pré-pago que é exclusivo e protege o usuário. Por isso, a campanha, que já acontecia em anos anteriores, está sendo intensificada com os agentes da Aracajucard que permanecem nesses locais para efetuar a entrega do cartão eletrônico, e também reforçar a importância da realização de recargas nos Terminais de Autoatendimento.

Em outras capitais, a maioria da população já adquiriu o cartão eletrônico. Em Aracaju, assim como em Maceió, cerca de 70% dos passageiros de ônibus não usam mais o dinheiro para o pagamento de passagem. Em Recife, a utilização também chega aos 78%. A adesão do Pré-pago é tão importante, sobretudo, neste momento de alerta mundial, tendo em vista que a Organização Mundial de Saúde (OMS) já confirmou: as cédulas de dinheiro podem ser uma via de contaminação entre indivíduos, por conter milhares de bactérias, vírus e outros micro-organismos. Cientistas, de várias partes do mundo, constataram que uma pessoa doente ao tocar em papel moeda após espirrar e não lavar as mãos, pode contaminar aquela que a receber.

Higienização

O cartão Mais Aracaju Pré-pago é recarregável, exclusivo, e gera mais praticidade na hora de pagar a passagem, evitando a circulação de dinheiro dentro do ônibus. Através do leitor, que pode ser registrado mesmo dentro da carteira ou bolsa, o usuário e cobradores ficam mais protegidos da Covid-19. Para realizar a limpeza do cartão é simples! Basta o usuário higienizá-lo sempre com um pano contendo álcool em gel.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju