Aulões abertos de Educação Física é uma ideia que veio para ficar

19/05/20 - 15:38:07

Diante da receptividade, o projeto intitulado Aulões Abertos criado pela Coordenação de Esportes da Unit pode se transformar em mais uma opção de estímulo à prática de exercícios

Quem teve oportunidade de acompanhar os três aulões abertos do Unit Esportes, realizados nos dias 9, 13 e 18 pela Coordenação de Esportes da Unit por meio do YouTube, pode constatar a facilidade com que a prática de exercícios pode ser incorporada ao cotidiano.

A ideia das aulas remotas para ao público aberto, mesclada à programação que é desenvolvida pelo departamento desportivo da Unit para alunos, colaboradores e egressos matriculados no Unit Esportes, veio configurar a atividade como mais uma ação que pode se tornar permanente após o retorno regulares das atividades acadêmicas.

A sequência de aulas remotas representa para o coordenador de Esportes da IES, professor Walter Thiessen a oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido pelos profissionais docentes, além de contribuir com a parte física dos participantes neste momento de quarentena.

“Creio que o objetivo foi cumprido, uma vez que o retorno, por meio dos comentários postados demonstram que as pessoas que não integram o Unit Esportes já querem saber como o projeto funciona e quando terão a chance de participar mais uma vez”, comenta o professor Walter. Ele já vislumbra a possibilidade de oferecer novos aulões por meio do YouTube, transformando a programação numa atividade rotineira.

A ideia é mostrar que é possível fazer com que as pessoas se utilizem do mecanismo tecnológico para a prática da atividade física segura, de acordo com suas condições físicas, mesmo que não tenham tempo para acompanharem as aulas do Unit Esportes nos horários preestabelecidos.

O professor Walter reconhece que um dos principais fatores dos aulões abertos foi mostrar para as pessoas que é possível sair do sedentarismo praticando as atividades sugeridas dentro das suas condições físicas.

Para o Thissen, cada vez mais a orientação sobre a atividade física tende a ser pessoal, motivo pelo qual o cuidado com quem está fazendo a aula tem sido motivo de preocupação constante dos profissionais ministrantes. “Como isso nem sempre é possível, em se tratando da atividade remota, conseguirmos fazer aulas com os mesmos tipos de exercícios para diversos níveis de condicionamento físico”, salienta o professor Walter.

Se você não teve oportunidade de assistir à última aula dessa etapa, mas deseja sair do sedentarismo, www.youtube.com/watch?v=RROVr7j7PYA vai o convite para começar a praticar!

Assessoria de Imprensa/Unit