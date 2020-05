Belivaldo participará de videoconferência com presidente Bolsonaro na próxima quinta-feira

19/05/20 - 09:56:48

Economia e projetos de lei deverão pautar a reunião com o presidente e demais governadores do Brasil

O governador Belivaldo confirmou na manhã desta terça-feira (19) que, a convite do Palácio do Planalto, participará na próxima quinta-feira (21), às 10h, de reunião, por videoconferência, com o presidente Jair Bolsonaro e demais governadores do Brasil.

“Trataremos da pauta econômica e projetos de lei. É bom que tenhamos essa conversa com o presidente e que ele, mais uma vez, ouça os governadores. Estamos todos preocupados com a crise sanitária e com a crise econômica, a preocupação é geral. É fato que o governo federal tem encaminhado recursos para o combate ao coronavírus, mas a questão principal é com relação a situação econômica do país como um todo e dos Estados e municípios”.

Representantes dos Estados e municípios aguardam que o projeto de auxílio financeiro aos entes federados seja sancionado pelo presidente. O texto, aprovado no Senado em 6 de maio, prevê ajuda financeira da União a estados e municípios para tentar reduzir os impactos causados pela crise do coronavírus. Segundo o texto, a União deverá transferir diretamente a estados e municípios R$ 60 bilhões, divididos em quatro parcelas mensais. Destes, R$ 50 bilhões serão para compensação pela queda de arrecadação (R$ 30 bilhões para estados e DF; R$ 20 bilhões para municípios) e R$ 10 bilhões para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bilhões para estados e DF; R$ 3 bilhões para municípios).

“Estamos na expectativa que o presidente venha a sancionar essa lei”, reforçou o governador de Sergipe.