CRO-SE debate impactos financeiros da pandemia na Clínica Odontológica nesta quarta

19/05/20 - 13:43:24

Nesta quarta-feira, 20 de maio, às 19h, o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE) realiza a LIVE “COVID-19: Quais os impactos financeiros na clínica odontológica?”. Para o debate, convida o cirurgião-dentista, mestre em reabilitação oral e doutor em Ciências da Saúde (UFS), José Luiz Góes de Oliveira, e o especialista em gestão financeira (FGV), Weslei Lisboa Gomes.

Essa é a segunda LIVE de uma série iniciada pelo CRO-SE na última semana, para a abordagem de conteúdos especialmente voltados para o enfrentamento à pandemia. Na primeira edição, o convidado foi o professor Consolaro, titular da Universidade de São Paulo – USP, que fez um panorama da doença e falou sobre como tornar o atendimento mais seguro para pacientes e profissionais da Odontologia. Mais de 1.600 profissionais interagiram com o professor e o presidente do Conselho, Anderson Lessa Siqueira, que fez a mediação.

De acordo com ele, as iniciativas estão sendo adotadas pensando em melhor informar e dialogar com a classe sobre assuntos do interesse de todos. “Estamos vivendo uma situação atípica nesta pandemia. Embora acreditemos na capacidade dos profissionais da Odontologia para a adoção de medidas preventivas, até o momento, só estão autorizados atendimentos de urgência e emergência. Os atendimentos eletivos estão suspensos, o que está causando grandes dificuldades para muitos profissionais que não possuem vínculo com o serviço público e vivem exclusivamente do consultório. Por isso, pensamos neste segundo tema, que fala sobre gestão financeira e indica caminhos para que os cirurgiões-dentistas lancem mão de recursos que possam minimizar os efeitos da pandemia em sua vida financeira”, explica o presidente do CRO-SE, Anderson.

O encontro desta quarta servirá para expor um panorama geral da atividade do cirurgião-dentista como profissional liberal, as dificuldades enfrentadas no presente momento, e os impactos da Covid-19 nos custos do atendimento. De acordo com José Luiz Góes, para destrinchar o que pode ser feito para minimizar os impactos da atual crise, serão abordados tópicos sobre redução de custos e despesas; aproveitamento dos incentivos ofertados pelo governo federal, como o adiamento de pagamento do FGTS, suspensão do contrato de trabalho dos colaboradores por 60 dias ou redução salarial em paralelo a redução de carga horária; oferta de férias individuais ou coletivas, e antecipação de férias; prorrogação do pagamento do simples nacional; financiamento da folha de pagamento pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica; e obtenção de capital de giro pelo BNB e Caixa.

“Também serão trazidos para o debate tópicos sobre adaptações necessárias a este momento, como a otimização da agenda de atendimento e disponibilização do consultório para locação nos turnos vagos, o agrupamento de dentistas autônomos num único consultório para redução de custos fixos, relacionamento e fidelização de pacientes; correta precificação de serviços prestados na nova realidade de saúde e segurança no trabalho”, concluiu o cirurgião-dentista. A live será transmitida pelo instagram.com/crose.oficial, a partir das 19h.

Fonte e foto assessoria