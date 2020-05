CURADO DO COVID-19, LUCIANO BISPO FALA SOBRE ELEIÇÕES, SAÚDE E ECONOMIA

19/05/20 - 15:11:53

O deputado Luciano Bispo, presidente da Alese, e que esteve em isolamento domiciliar por 15 dias após testar positivo para a COVID-19 no dia 2 de maio, demonstrou estar saudável e disposto para retornar às atividades da Casa Legislativa que iniciam hoje, 19, com discussões de pauta para votação. Na entrevista o deputado tece comentários sobre política, economia e saúde.

Eleições Municipais

Luciano Bispo abre a entrevista falando sobre as Eleições Municipais deste ano, onde os brasileiros vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Para ele, mesmo diante dos impactos levantados pelo novo coronavírus em diversas áreas, às eleições devem ocorrer normalmente em 2020.

“Eu sou a favor que as eleições aconteçam ainda esse ano, se ela não ocorrer no mês de outubro, ela ocorrerá em novembro ou em dezembro. O Supremo Tribunal Eleitoral entende que se prorrogar a eleição, teria que se mudar a Constituição Federal. Falar em eleição é polêmico por conta da situação da pandemia. E mesmo ela acontecendo, acredito que será feita de forma atípica. Vamos aguardar a posição final do alto escalão, prevista para agora em Julho.

Cloroquina

O deputado contou que quando esteve positivo para a Covid-19, temeu bastante por estar inserido no grupo de risco. “Fiquei maluco com esse resultado, pela minha idade e por questão de saúde mesmo, pois tenho diabetes e problemas nos rins. Estive assintomático, e nada senti em meu corpo. O abalo foi mesmo o psicológico, por você se ver trancado, longe de tudo, por estar doente e sem saber o que acontecerá”, disse Luciano Bispo, que afirma continuar com instruções de cautela, como medidas de isolamento e uso de máscara.

Ao ser perguntado por um ouvinte que acompanhava a entrevista sobre o uso da Cloroquina, o Luciano Bispo afirmou que a usaria, muito embora as opiniões entre as organizações de saúde e representantes da comunidade científica sejam divergentes quanto a eficácia da cloroquina.

“Se eu precisasse, eu faria uso sim da Cloroquina. Minha esposa, que é biomédica e bióloga, já estava preparada para usar a cloroquina em mim. Muitos médicos discordam do uso. O vírus é novo, e a cloroquina é optativo de uso. No meu caso, usaria.”, destacou.

Economia

Sobre as divergências que há entre a população, onde parte defende em continuar com o isolamento e outra parte defende a reabertura de todo o comércio para a retomada da economia e o desaceleramento do desemprego, o deputado disse que compreende bem os dois lados, mas está com as palavras do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, de que a defesa da vida é o mais sábio a se fazer.

“Quem tem seus negócios, o empresariado, está passando por dificuldades enormes, principalmente a partir de agora em diante, onde as reservas estão acabando. Com o comércio trancado, eles já pagaram as folhas de março, abril e a de maio, o mês de junho será pior ainda. Quem for biscateiro mesmo, se tiver alguma reserva em casa já acabou. E embora façam polêmicas e críticas sobre os auxílios, esse dinheiro foi muito louvável, evitou saques em armazéns e mercados”, avalia Luciano Bispo.

O deputado disse que compreende a aflição de todo o setor da economia, e citou como exemplo o comércio de Itabaiana, “cidade de povo trabalhador e dinâmico, loucos para abrir e sobreviver financeiramente, eu sei bem disto, mas os números de casos de pessoas com contágio na cidade vem aumentando, e a vida é mais importante nesse momento difícil”, disse.

Luciano defende medidas tomadas pelo governador Belivaldo Chagas, compreende que o governo tem tomado cada passo com muita responsabilidade. ” Há os que são contra as medidas de prevenção, mas ele tem buscado salvar vidas. Vejam que apesar de todas as medidas de precaução do prefeito de Aracaju, Edvado Nogueira, o número de infectados pelo coronavírus vem subindo. Usar máscara e fazer o isolamento é muito importante”, defendeu

O presidente da Alese encerrou a sua entrevista destacando que vem sempre dialogando com o governador e com o secretário de Finanças, Antônio Queiroz, sobre as consequências na economia do Estado. ” Não é fácil cuidar da economia e da saúde nessa crise de pandemia, e afirmo que sem a ajuda do Governo Federal não teria como Sergipe andar”, declarou Luciano Bispo.

Votação

Sobre a votação remota que ocorrerá amanhã na Alese, dia 20, o deputado conta que não há nenhum assunto polêmico em pauta, mas adianta que o Poder Executivo pretende antecipar o feriado de 08 de julho, Independência de Sergipe, para a sexta-feira, dia 4.

Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões