Descida começa em junho

19/05/20 - 00:38:37

Estava escrito nas estrelas que o governador Belivaldo Chagas (PSD) não reduziria uma única frase para flexibilizar a abertura do comércio e outros segmentos da economia. O coronavirus não deu trégua aos sergipanos e “a cada dia aumentar mais”. Concluiu-se que precisa de um freio de arrumação e a base para isso será exatamente a redução da movimentação de pessoas nas ruas e alguns flagrantes de bares abertos, festas e atos que provocam aglomerações funcionando à vontade.

Sexta-feira passada, nas principais ruas e avenidas de Aracaju, registrou-se alguns congestionamentos, principalmente no horário de picos. Tudo bem, para um dia normal. Mas era ponto facultativo, comércio fechado e sem existência de happy hour. De onde esses veículos vinham e para onde iam? Toda essa movimentação no trânsito soou como estranha para quem está observando o tal isolamento social, o que talvez tenha provocado medidas que reduzissem o trânsito.

Ninguém é obrigado a ter receio de se contaminar com o Covid-19. Muito menos acreditar que ele existe. Afinal é um vírus e jamais será visto a olho nu. É um direito, então, ficar doente ou não. O que não deve é passar para outros e provocar uma multiplicação de infectados, capaz de asfixiar o sistema de Saúde do Estado, a ponto de provocar óbitos por falta de assistência e leitos. Isso sim, é responsabilidade de todos, porque já há poucos leitos para enfermaria e UTI, nos hospitais públicos e privados.

Ainda esta semana será feito o revezamento para circulação de veículos, que passarão a circular obedecendo aos números de placas de acordo com os dias pares ou ímpares. Será assim que se pensa reduzir o fluxo de pessoas nas ruas. É bom lembrar que essa proposta fora feita antes em reunião de técnicos da Saúde com o governador Belivaldo Chagas, mas ainda não havia um crescimento de casos que justificasse a medida. Entretanto, constatou-se que, proporcionalmente, Aracaju tem a mesma quantidade de veículos que São Paulo, o que provoca um tráfego preocupante e de difícil controle, caso não se faça o revezamento.

Segundo ainda o técnico da Saúde, o vírus está crescente em Sergipe – principalmente em Aracaju – e continuará por todo esse mês. Provavelmente, na ultima semana de maio, haverá a estabilização do platô da curva, que tende a iniciar a descida lentamente já no início de junho, mas que, mesmo assim, precisa de muito cuidado para que essa linha não fique oscilando e aumente as dificuldades para se chegar ao fim da pandemia. Não é certo, mas só com o resultado do revezamento de carros e a descida da curva, é que se possa flexibilizar para abertura do comércio e outros setores que mexem com a economia.

Aperta o decreto

O governador apertou mais o decreto que fecha comércio e sugere o isolamento social, atendendo à orientação de técnicos da Saúde e cientista da Universidade.

*** A população receosa dá sinais de aprovação, mas os empresários discordam, porque desejam uma abertura gradual.

*** Belivaldo chegou a dizer que vai discutir lockdown, se não houver melhora no isolamento social, como vem sendo feito em vários outros Estados.

Ultima instância

Segundo um técnico da área da saúde, o lockdown será medida adotada em última instância e vai depender exatamente do resultado do rodízio.

*** A equipe constatou que em cidades do interior e em Aracaju o isolamento não está sendo levado a sério e o coronavírus tende a crescer.

Tem um detalhe

Além de tudo isso, segundo ainda o técnico, durantes as noites houve abertura a meia-porta de bares e restaurantes que atuavam com delivery e serviam discretamente a clientes especiais.

*** Além disso, algumas baladas ocorriam em residências, coberturas e casas de praia. Em parte da orla de Aracaju o movimento era grande.

Prefeitos afetados

Quatro prefeitos de cidades do interior testaram positivos e estão com Coronavirus, segundo revelou um off um integrante da Associação de Prefeitos de Sergipe.

*** Todos eles estão recolhidos em suas casas e são assintomáticos. Três dos prefeitos afetados estão em casas na Capital.

Ajudar na renda

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, apresentou projeto para ajudar na renda das famílias brasileiras neste momento difícil.

*** – O Estado tem que ser parceiro dos brasileiros e não inimigo, disse ele.

*** O senador admite que “garantir a suspensão das parcelas do Minha Casa Minha Vida neste período é garantir comida na mesa da nossa gente”.

Justiça social

Rogério explica ainda que “a ideia da proposta é manter a renda de quem recebe o Auxílio Emergencial colocando-os no BPC (Benefício de Prestação Continuada), garantindo renda para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade”.

*** – A justiça social deve permanecer para o bem dos brasileiros e da economia, disse.

Estoque de fakes

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) disse que mais difícil do que arranjar um ministro da Saúde que aceite trabalhar nesse Governo, é defendê-lo nas redes sociais.

*** – O estoque de desculpas esfarrapadas e Fake News tem que ser renovado semanalmente, sugeriu.

Cada vez mais forte

Subtenente Edgard acha que o presidente Jair Bolsonaro, “está cada vez mais forte, porque a maioria do povo cansou da corrupção”.

*** E mais: “dos maconheiros, da cultura de enfiar o dedo no cu do outro, das invasões de terras e imóveis, da defesa dos bandidos e do vitimismo das minorias.”

Candidatos familiares

Pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, o coronel Rocha diz que a política naquele município é interessante: “nestas próximas eleições já temos pré-candidatos pai e filho, marido e mulher”.

*** – Estão preocupados com o bem estar de nosso povo sancristovense ou de suas famílias? – Pergunta.

Convoca empresas

O presidente do DEM, ex-deputado José Carlos Machado sugere que, dentro desse momento de solidariedade, a termoelétrica Celse e a Mozaic Mineração e Fertilizante, que explora potássio, participem com doações para ajudar à população neste momento.

*** A Mozaic, que ficou em lugar da Vale, já distribui cestas de alimentos nas cidades de Capela, Rosário e Carmópolis.

Não bolsonarizou

Detalhe deixado bem claro por um membro do Republicanos, ontem, em Aracaju: “Aqui em Sergipe o partido não bolsonarizou, mas em Brasília parece que caminha para isso”.

*** – Em Aracaju queremos apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira. Precisamos saber se ele quer os Republicanos, disse.

Apenas coincidência

A mesma coisa acontece com o Partido Liberal, que foi brindado por um alto cargo no Governo Bolsonaro e vai apoiar o presidente. Decisão fechada.

*** Em Aracaju, o Diretório Municipal é presidido pelo empresário Milton Andrade (ex-Novo), que apóia a pré-candidata à prefeita de Aracaju Danielle Garcia (Cidadania), ligada a Sérgio Moro.

Evânio com Kátia

O advogado Evânio Moura diz à jornalista Kátia Santana, que a “pandemia botou uma pá de cal na campanha eleitoral deste ano, onde as discussões sanitárias tomaram o lugar dos esquentas políticos”.

*** – É certo que há um prejuízo para os pré-candidatos que não estão conseguindo fazer as suas campanhas.

Preocupação geral

Evânio Moura lembra que “de igual modo, há uma preocupação geral, sobretudo pela incerteza do que pode (ou não) acontecer com o Brasil nesse momento de crise. Afinal, há clima para escolher prefeitos, vice e vereadores neste momento?

*** Evânio Moura conversa sobre isso e muito mais coisa nesta terça-feira, às 16 horas, com Kátia Santana, pelo @7set.comunicacao.

Guerra a André Moura

O portal “Agenda do Poder”, do Rio de Janeiro, diz que o secretário da Casa Civil, André Moura, está sendo bombardeado por Lucas Tristão, que atribui a ele o vazamento de informações que o comprometem ainda mais na operação Favorito.

*** Antes de Moura entrar na equipe, Tristão reinava absoluto entre os colaboradores de Witzel, não tendo competidores à altura na disputa de poder no primeiro escalão.

Mais articulado

***Incomparavelmente mais articulado politicamente do que todo o secretariado, André Moura naturalmente tirou espaço de Tristão, se impondo como a principal liderança na equipe do governador.

*** Tristão deflagrou nesta semana pesado bombardeio contra Moura, a quem atribui boa parte de suas desventuras no poder, diz o portal.

Sobre rodízio

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), pode enviar hoje à Câmara Municipal decreto que determina o rodízio de carros em Aracaju.

*** Um dia circula placa com números pares e no outro com ímpares. A Câmara tem sessão plenária amanhã e pode votar o decreto em caráter de urgência.

Um bom papo

