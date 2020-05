SERGIPE SERÁ TEMA DO 3º CIRCUITO BRASIL DE ÓLEO E GÁS NESTA QUARTA-FEIRA

19/05/20 - 07:43:17

Na próxima quarta-feira (20), às 16h, acontecerá a 3ª edição do Circuito Brasil de Óleo e Gás. O evento online, promovido pela Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP), em parceria com Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural (ABPIP), tem como objetivo integrar os diferentes atores desse mercado em torno de pautas fundamentais para o país e também para os Estados. O evento aconteceria no mês de abril, de forma presencial em Sergipe, mas foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus.

O debate online dedicado a Sergipe, contará com a apresentação do cenário regional, destacando os principais dados, análises e perspectivas para a região. O circuito contará com a participação do vice-presidente executivo da ONIP e secretário executivo do Fórum Sergipano de Petróleo e Gás, Márcio Felix; da diretora Geral da ONIP, Karine Fragoso; da diretora de Gás Natural do MME, Symone Araújo; e do Superintendente executivo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de Sergipe (Sedetec), Marcelo Menezes. Participam também o Secretário Executivo da ABPIP, Anabal Santos Jr; o consultor da Proquigel, José Eduardo Barreto; o presidente da Celse, Pedro Litsek e a representante da PENSE, Ana Mendonça.

A transmissão acontecerá de forma gratuita e para acessar, basta pesquisar no Youtube, o canal da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), onde estará o vídeo “Circuito Brasil de Óleo e Gás – Sergipe”.

Mercado do Gás em Sergipe

O Governo do Estado através da Sedetec tem realizado uma série de ações coordenadas, com foco no desenvolvimento econômico do estado. Nos últimos anos, Sergipe tem sido um dos protagonistas nas projeções nacionais, principalmente quando o assunto envolve o gás natural e suas perspectivas. Os órgãos competentes do estado modernizaram a regulação do insumo e fizeram com que Sergipe fosse pioneiro na adequação do ‘Novo Mercado de Gás’, do Governo Federal. O Regulamento dos Serviços Locais de Gás Canalizado do Estado de Sergipe, as reduções de ICMS do Gás para empresas beneficiadas pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), são exemplos disso.