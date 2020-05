GOVERNO ANTECIPA O FERIADO DE 8 DE JULHO PARA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, DIA 22

19/05/20 - 16:19:21

Desta forma, o Governo cria um período maior com comércio fechado, ampliando o isolamento social

O governador Belivaldo Chagas encaminhou à Assembleia Legislativa de Sergipe, nesta terça-feira, 19, projeto de Lei que antecipa o feriado de 8 de julho para a próxima sexta-feira, 22 de maio. Com essa alteração, o ponto facultativo de sexta-feira, conforme Decreto Estadual, excepcionalmente, será transferido para terça-feira, 23. Desta forma, o Governo cria um período maior com comércio fechado já nesse fim de semana, uma vez que as segundas também são ponto facultativo. O expediente segue normalmente na quarta-feira.

O objetivo é aumentar o período de isolamento social, que em 43 dos 75 municípios sergipanos registram índices de isolamento muito baixo (inferior a 50%) ou baixo (entre 50% e 59%). Os índices preocupam as autoridades de saúde que apontam crescimento contínuo do número de casos confirmados com a Covid-19, e consequentemente, impacto na taxa de ocupação de leitos por internamento.

“Estamos muito preocupados com a baixa adesão ao isolamento social por parte da população A decisão neste momento é de ampliar os índices de isolamento social, existem dias que registramos uma média de 49 % de isolamento social no estado como todo, onde o ideal é acima de 70%. A evidencia nos mostra que isolamento consegue reduzir essa transmissão e consequentemente essa taxa de crescimento diário e semanal de contágio”, disse o governador Belivaldo Chagas.

O Projeto de Lei, que antecipa o feriado do dia da Emancipação (independência) do Estado de Sergipe, deve ser analisado na quarta-feira(20),em regime de urgência pelos deputados estaduais.

Nesta sexta-feira (22), nenhuma atividade ou estabelecimento poderá funcionar à exceção dos serviços para atendimentos emergenciais nas áreas de saúde, segurança e assistência social.

Informações e foto ASN