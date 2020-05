Governo firma parceria com as empresas telefônicas para monitorar o isolamento social

O objetivo é limitar os efeitos da pandemia do novo coronavírus e reduzir o número de infectados em Sergipe

Desde sábado, o Governo de Sergipe tem divulgado boletim diário com o índice de isolamento social dos municípios sergipanos. É mais um importante instrumento para auxiliar na definição de estratégias para achatar a curva de crescimento do coronavírus no estado. De posse dos números, prefeitos e sociedade terão um parâmetro para medir o sucesso ou não do isolamento social em seu município.

Os números são provenientes de um acordo que o Governo do Estado fez com a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações – ABR Telecom, entidade associativa que congrega as principais operadoras de celular do país (OI, VIVO, Claro, Algar e TIM). As operadoras construíram uma plataforma digital integrada – a Plataforma Big Data TelcosCOVID-19 – capaz de apoiar o governo no monitoramento da mobilidade das pessoas durante a pandemia do coronavírus.

O funcionamento será a partir de dados agregados e anônimos, sem nenhuma possibilidade de identificação individual, já que são consolidados pela utilização da rede das operadoras móveis e consolidados em estação de rádio base (ERBs), que são as conexões entre telefonia e a antenas de celulares.

Em Sergipe os dados são acessados e analisados pelo Observatório de Sergipe, órgão vinculado à Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (SUPERPLAN) da Secretaria de Estado Geral de Governo.

“Infelizmente a população está deixando o isolamento social. Nós vamos ter toda essa semana de acompanhamento, nós vamos focar ainda mais na fiscalização, para que a gente não precise chegar ao extremo do lockdown. Nós não queremos fazer, mas não podemos deixar de pensar nessa possibilidade. Por que afinal de contas, nós já identificamos situações em alguns municípios em que a adesão do isolamento tem caído. A população tem tratado a situação como se nada tivesse acontecendo e a coisa é séria”, enfatizou o governador Belivaldo Chagas ao analisar os números oficiais de casos confirmados da Covid-19 em Sergipe.

