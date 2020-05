HILDA RIBEIRO, PREFEITA DE LAGARTO, TESTA POSITIVO PARA O COVID-19

19/05/20 - 14:00:19

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), testou positivo para o covid-19. Antes de Hilda, a secretaria da Saúde daquele município, Polyana Ribeiro, já tinha sido infectada pela doença.

Nas redes sociais, a prefeita disse nesta terça-feira (19), que “recebi essa informação com muita tranquilidade e irei seguir as orientações dos profissionais de saúde. A partir de agora, entrarei em isolamento imediatamente e seguirei trabalhando de casa. Farei reuniões virtuais com os secretários e outros gestores, acompanharei as ações da prefeitura no combate a Covid e despacharei novas determinações sempre que necessário”, informou a prefeita.

Hilda é esposa do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD).