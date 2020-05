Hospital de Campanha começa a ser montado em Nossa Senhora do Socorro

19/05/20 - 06:23:01

Equipes da Prefeitura de Socorro e da secretaria municipal de Saúde (SMS) estiveram acompanhando na manhã desta segunda-feira, 18, a montagem do Hospital de Campanha de Nossa Senhora do Socorro. A nova unidade de saúde, considerada de médio porte, contará com 50 leitos, sendo dois deles de UTI para atendimento de casos graves do novo Coronavírus.

Na oportunidade, equipes da SMS estiveram no local conferindo a temperatura dos colaboradores que estão trabalhando na montagem do hospital.

.

A expectativa da Prefeitura é de que o hospital dê início as suas atividades já na primeira semana do mês de junho. O hospital atuará com portas abertas e atenderá os casos de Síndromes Gripais e pacientes diagnosticados como positivo para o Covid-19.

Fonte e foto assessoria