IRMÃO DO PREFEITO DE SANTA LUZIA DO ITANHI É ATINGIDO POR GOLPE DE FACÃO NO ROSTO

19/05/20 - 06:05:16

O senhor Manuel Valter Cruz, ex-vereador e atual secretário de Infraestrutura, irmão mais velho do prefeito de Santa Luzia do Itanhi, Edson Cruz, foi atingido por golpe de facão, após desentendimento com um funcionário. O fato foi registrado na manhã desta segunda-feira (18), na própria secretaria.

Segundo informações de Cledson Cruz, sobrinho do secretário, o funcionário golpeou o seu tio com o facão no rosto, atingindo a boca e parte da orelha. “Partiu o maxilar, cortou da boca até próximo a orelha, segundo relatos, dava pra ver os dentes pela lateral, o maxilar partido, ele teve que levantar e segurar”.

O irmão do prefeito, foi encaminhado para o Hospital Dr. Jessé Fontes na cidade de Estância e posteriormente transferido para o Hospital Primavera, em Aracaju, onde passou na tarde de hoje por uma cirurgia e Graças a Deus não corre risco de morte.

No grupo de whatsapp, o vereador Paulinho, colega de Valter, lamentou o ocorrido: “Fiquei muito triste com o que aconteceu com Valter, foi meu companheiro de juventude e fomos colegas de Câmara de 1989 a 1994. Não consigo compreender certas ações do ser humano. Espero que se restabeleça logo”.

Por Walisson Jardim