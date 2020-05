JASON NETO PROPÕE SUSPENSÃO DO RECESSO DA CÂMARA DE ARACAJU

19/05/20 - 15:28:07

Diante a situação preocupante da pandemia do novo coronavírus no nosso estado. O vereador Jason Neto ( PDT) vai apresentar um requerimento a Câmara de Vereadores que propõe a suspensão do período de recesso durante o mês junho. Já que as sessões estão sendo on-line, o parlamentar não vê problema em interromper o período de recesso.

“ A situação esta cada vez mais preocupante e já que estamos tendo sessões on-line não vejo problema em não ter o recesso no mês de junho. Precisamos estar atentos as necessidades da população e trabalhando de forma interrupta poderemos ajudar mais as pessoas que precisam nesse período de pandemia” , explicou o vereador.

Jason Neto pontua ainda que fará o requerimento o mais rápido possível. “ É importante que a decisão seja tomada com rapidez. Estamos trabalhando em casa e as sessões ocorrendo de forma remota. A suspensão do recesso não trará nenhuma complicação para realização da nossas obrigações parlamentares”, disse.

Fonte e foto assessoria