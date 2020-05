Laércio destina R$ 2 milhões para Itaporanga no combate a pandemia do coronavírus

19/05/20 - 14:15:51

O município de Itaporanga D’Ajuda recebeu R$ 2 milhões de emenda parlamentar destinada pelo gabinete do deputado federal, Laércio Oliveira, via Emenda de Bancada. O recurso foi liberado semana passada, junto com os R$ 8,8 milhões para o Hospital de Cirurgia.

“A área de saúde sempre é carente de recursos, inclusive para compra de equipamentos e suprimentos para as Unidades de Saúde Básica (UBS), localizadas em áreas estratégicas dos municípios. Agora com essa pandemia, a chegada desses recursos é muito importante para o enfrentamento do coronavírus e o prefeito Otávio Sobral vai fazer um bom trabalho para beneficiar a população nesse momento tão difícil”, citou o deputado Laércio.

O prefeito de Itaporanga, Otávio Sobral, explicou que esses recursos serão utilizados para aquisição e locação de equipamentos médico-hospitalar para a Unidade de Referência para doenças respiratórias agudas na Clínica de Saúde da Família Umberto Mandarino.

“Vamos contratar profissionais de saúde como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem para a ampliação do horário de atendimento. Também vamos fazer a aquisição de Equipamentos de Segurança Individual (EPIs), e faremos matérias de comunicação sobre prevenção e proteção da Covid-19. Os recursos de indicação do deputado é de grande importância, pois vai nos ajudar nesse momento tão delicado. Obrigado deputado Laércio por lembrar do nosso cidade e destinar um recurso tão importante para equipar nosso sistema de saúde”, enfatizou Otávio.

Por Elenildes Mesquita