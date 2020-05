Nesta terça: Live aborda o Processo Eleitoral 2020 versus Pandemia

19/05/20 - 05:26:33

Discussão, promovida pela jornalista Katia Santana, terá como convidado o renomado advogado e professor, Evânio Moura

Diversas proposituras tramitam no Congresso Nacional sugerindo modificações de data no processo eleitoral deste ano. Alguns parlamentares, como a senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) defendem que o pleito seja empurrado para o final do ano. Outros, sugerem a unificação com o processo de 2022. Todas as propostas têm um ponto comum: a pandemia provocada pelo coronavírus.

O vírus, que já matou mais de 16 mil brasileiros e infectou uma média de 250 mil pessoas se transformou num concorrente forte dos pretensos candidatos, uma vez que, com a necessidade do isolamento social, tiveram o contato corpo a corpo inviabilizado.

Diante das incertezas que têm impactado o desenrolar de toda a campanha, surgem algumas inquietações: com milhões de pessoas em situação de total desordem econômica e social, há clima para realizar uma eleição, visando a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores? Os postulantes e o eleitorado estão preparados para participar desse momento de disputa?

Essas e outras questões serão abordadas na live que acontecerá nesta terça-feira, 19, às 16h, pelo perfil da @7set.comunicacao, no instagram. A discussão será comandada pela jornalista política e assessora de imprensa Katia Santana, e tem como convidado o renomado advogado e professor-doutor, Evânio Moura.

Por Kátia Santana