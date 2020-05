Policiais militares do 7º BPM realizam prisões e recuperam veículos em Lagarto

19/05/20 - 12:32:14

Policiais militares do 7º BPM, sediado na cidade de Lagarto, fez a divulgação das ocorrências atendidas pela PM, no último final de semana, que geraram prisões, e ou, apreensões e a apreensão de dois veículos.

Durante o patrulhamento, nove pessoas foram conduzidas para a delegacia para lavratura de procedimentos criminais, além da apreensão de três armas de fogo.

Os policiais realizaram prisões por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, além de prisão por infringir a Lei Maria da Penha.

Mesmo com todos os problemas surgidos em razão da pandemia, a Polícia Militar ressalta seu compromisso com a sociedade Lagartense.

O comando do 7º BPM agradece a sociedade Lagartense, à Polícia Civil e Guarda Municipal, pelo apoio incondicional, em prol da comunidade.

Com informações do tenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM