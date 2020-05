Reflexão da Boa Vontade: o Divino Referencial Jesus, escreve Paiva Netto

19/05/20 - 14:55:12

*Paiva Netto

“Bendito aquele que vem em nome do Senhor!”

(Boa Nova, segundo Lucas, 13:35)

O nosso referencial é Jesus! Por que não se consegue extinguir nos corações a chama de Sua Boa Nova? Porque o Seu Santo Evangelho e o Seu Apocalipse Redentor apresentam leis morais e espirituais, sem o que as criaturas não podem suplantar as dificuldades, pois a Mensagem de Jesus é pragmática e sublime. Com o Cristo — o Magnânimo Protetor —, a Esperança que jamais decepciona, revestimo-nos de couraça indestrutível contra todas as intempéries do mundo.

*José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.