Ser Educacional promove semana de saúde. Serão três congressos

19/05/20 - 11:03:39

Na área de Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia

O grupo Ser Educacional, mantenedor das marcas UNINASSAU, UNINABUCO, UNIVERITAS, UNG, UNAMA e UniNorte, promove, a partir desta segunda-feira (18), três congresso na área de saúde. A transmissão acontece no perfil oficial do Portal LeiaJá no Youtube (leiajaonline).

Os cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia irão proporcionar aos seus alunos e ao público da área a possibilidade de vivenciar o Congresso online. Utilizando a plataforma de transmissão virtual, teremos a presença de grandes nomes das áreas da saúde. Entre os temas, estão: odontologia contemporânea; doença periodontal, epidemiologia e correlações socioculturais; biossegurança na odontologia em tempos de Covid-19; diagnóstico precoce do câncer bucal para o clínico; O protagonismo do enfermeiro no ano de 2020; pilates na gestação e os cuidados necessários, entre outros.

O congresso é gratuito e aberto ao público. Os interessados em receber o certificado devem se inscrever no site https://eventos.sereduc.com/eventos-online

Por Suzy Guimarães