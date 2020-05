Sergipe tem 401 novos casos do Covid, mais quatro óbitos e sistema de saúde no limite

19/05/20 - 20:45:30

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira, 19, o boletim epidemiológo do novo coronavírus (Covid-19) com 401 novos casos da doença. Destes, 225 são do inquérito sorológico realizado pela UFS em Aracaju (119 casos), Simão Dias (60 casos) e Nossa Senhora do Socorro (46 casos). Sergipe passa a ter 3.967 pessoas infectadas.

Foram registrados mais quatro óbitos: dois homens, de 74 anos de Nossa Senhora da Glória, que tinha doença renal e doença cardiovascular; e 14 anos de Aracaju, que tinha hipertensão e diabetes. E duas mulheres de Aracaju: de 71 anos, com histórico de DPOC, Asma e insuficiência cardíaca congestiva; e 93 anos com hipertensão e diabetes.

Estão em investigação 24 óbitos. São 1.236 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 11.622 exames e 7.655 foram negativados. Estão internados 170 pacientes, sendo 83 em leitos de UTI (37 na rede privada e 46 na rede pública) e 87 em leitos clínicos (23 na rede privada e 64 na rede pública). O Estado passa a ter 63 óbitos por Covid-19.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 acesse *sergipecontraocoronavirus.net .br*