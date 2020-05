SINDISERVE GLÓRIA SOLIDARIZA COM TRABALHADORES DO HOSPITAL REGIONAL

19/05/20 - 16:34:33

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Glória (Sindiserve Glória), presta sua solidariedade aos servidores e servidoras do Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, que estão com o risco de contaminação à COVID-19 agravado devido ao desrespeito às normativas de contenção do vírus e à falta de medidas simples de prevenção dentro da unidade hospitalar.

Na manhã dessa segunda-feira, os trabalhadores e trabalhadoras realizaram um protesto denunciando a falta de diálogo, planejamento e preocupação com o fluxo de funcionários da área comum do hospital por parte da direção da unidade de saúde.

Eles denunciam que o fluxograma para atendimento de pacientes com suspeita de COVID-19 não está sendo respeitado, o que agrava o risco de contaminação de todos/as os/as funcionários/as do hospital, mesmo aqueles que não estão diretamente na assistência aos pacientes infectados com o Coronavírus. Os/as funcionários/as protestaram também contra a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados e de médicos para atender a população.

O Sindiserve Glória se soma à luta dos/as trabalhadores/as da saúde, e se coloca à disposição para denunciar a grave situação a que eles estão submetidos, bem como para fortalecer o diálogo com o Poder Público, no sentido de buscar alternativas para reduzir o risco de contaminação da categoria.

Neste sentido, o sindicato, por meio da sua diretora de comunicação, Itanamara Guedes, dialogou com o Deputado Estadual Iran Barbosa, que já havia se colocado à disposição em defesa das bandeiras dos/as trabalhadores/as da unidade de saúde. O parlamentar se comprometeu a encampar a luta dos trabalhadores do hospital, apresentando indicações e requerimentos solicitando que o Governo do Estado adote as medidas necessárias para superar o problema vivenciado na unidade hospitalar.

A defesa da saúde pública, da qualidade dos serviços prestados pelo Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, bem como com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da unidade são uma bandeira de luta do Sindiserve. Nos últimos anos, o sindicato esteve com o Fórum das Mulheres Glorienses defendendo a importância e necessidade da ampliação e melhoria do funcionamento da unidade hospitalar e da maternidade, além de cobrar melhores condições de trabalho dos servidores. Foram realizados atos públicos nas ruas da nossa cidade e em frente ao Hospital a fim de chamar a atenção das autoridades sobre a importância do fortalecimento do sistema público de saúde.

Ao prestar sua solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras do Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, que desempenham um serviço de extrema importância para a sociedade, o Sindiserve Glória reafirma a necessidade de que o Governo do Estado atenda as reivindicações dos profissionais, disponibilizando em número e qualidade adequada os Equipamentos de Proteção Individual, bem como amplie o número de médicos na unidade a fim de evitar o agravamento do contágio do Covid-19 na unidade hospitalar.

Por Débora Melo

Foto assessoria