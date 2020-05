Totalmente Demais- Eliza descobre Jonatas escondido na casa de Arthur: ‘Me deixa em paz’. A modelo pede que ele a esqueça e rapaz vai embora chateado

Jonatas (Felipe Simas) foi impedido por Arthur (Fábio Assunção) de entrar no apartamento. Mas o rapaz faz de tudo para estar perto de Eliza (Marina Ruy Barbosa) e pedir uma segunda chance. No capítulo desta terça, ele entrará escondido para falar com a modelo, mas será descoberto: “O que você está fazendo aqui, Jonatas?”.