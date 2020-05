Vereador de Propriá, Aelson Santos defende adiamento do Enem

Em meio à pandemia do novo coronavírus e da mobilização que pede o adiamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020, o cronograma estabelecido pelo MEC (Ministério da Educação) não teve nenhuma alteração. O próprio governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, tem defendido a manutenção da data, o que foi contestado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Propriá, vereador Aelson Santos (PSD).

Segundo o parlamentar, as medidas de isolamento social no Brasil forçaram a suspensão das aulas, deixando milhões de estudantes em casa. “Com as escolas fechadas por conta do isolamento social, o ensino à distância não contempla todos os alunos, principalmente aqueles que vivem realidades mais pobres. A preparação para o exame se torna desigual e excludente”, ressaltou Aelson.

As declarações do vereador ocorreram durante a realização de live na noite desta terça-feira, 18. Na oportunidade, o parlamentar lembrou que não se pode ignorar que, com o agravamento da pandemia, os estados e a maioria dos municípios decretaram situação de calamidade, tomando medidas restritivas e determinando o isolamento social, que levaram à suspensão das aulas presenciais das redes pública e privada.

“Esses fatores tornam o Enem impraticável este ano, especialmente porque seria injusto com os candidatos mais pobres, que têm enfrentado dificuldades no ensino on-line, seja pela falta de computadores ou de acesso à internet; por problemas na comunicação com os professores; ou por falta de espaço adequado em casa para estudar”, explicou.

Concluindo, Aelson afirmou que irá pedir o apoio da bancada federal de Sergipe, através do deputado federal Fábio Mitidieri, para suspender a realização do Enem em 2020.

POR ASCOM/VEREADOR AELSON SANTOS