Alese distribuirá cinco mil máscaras para hospitais em Sergipe

20/05/20 - 15:48:46

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo (MDB), anunciou durante a realização da votação remota de hoje, 20, que a Casa Legislativa comprou 5 mil unidades de máscaras do tipo N 95 com a finalidade de distribuir o material de proteção individual em diferentes unidades hospitalares de Sergipe.

A máscara faz parte dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e são utilizadas como uma das formas de evitar contágio pelo novo coronavírus.

“Esse material custou R$ 90 mil reais, e estará chegando aqui na Alese entre hoje e amanhã. Nós iremos enviar essas 5 mil máscaras, modelo N 95, para os hospitais, para uso dos profissionais de saúde”, declarou Luciano Bispo.

Obrigatoriedade

Na última sessão de votação remota, em 23 de abril, por meio de Projeto de Lei Parlamentar, a Casa Legislativa tornou obrigatório o uso de máscaras no estado de Sergipe, devido à Pandemia pela COVID-19.

Ainda, como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, o Governo do Estado, através do decreto nº 40.576, recomendou o uso de máscaras pela população em geral nos casos de circulação em áreas públicas e de uso comum no estado.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões