BARRIL DE ÓLEO ENCONTRADO EM PRAIA DE PIRAMBU SERÁ ENCAMINHADO PARA ANÁLISE

20/05/20 - 06:19:40

Equipes da Adema e da Marinha do Brasil estiveram no local e adotaram as medidas necessárias

Equipes da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e da Marinha recolheram, nesta segunda-feira, 18, um baril de óleo em uma das praias do município de Pirambu, no Litoral Norte Sergipano.

De acordo com o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias, o órgão estadual adotou os procedimentos legais nesse tipo de situação. “Fomos informados pelos nossos profissionais que continuam realizando o monitoramento no litoral sergipano desde que as primeiras manchas surgiram em setembro do ano passado, de que haviam encontrado um barril de óleo. Comunicamos à Prefeitura de Pirambu, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como à Marinha do Brasil. Ao chegarmos ao local, constatamos tratar-se de um barril com capacidade máxima de 200 litros, porém não houve como precisar a quantidade de óleo encontrada dentro dele”, declarou.

Os profissionais da Força Naval recolheram o material encontrado e o levaram para o depósito da Marinha na capital. O barril será encaminhado para análise e identificação no laboratório, em Brasília. O obejtivo é saber se o óleo encontrado dentro do barril, nesta segunda-feira, é o mesmo das manchas de petróleo cru que começaram a atingir as praias do Nordeste no início de setembro do ano passado.

Segundo o diretor-presidente da Adema, as atividades relacionadas ao derramamento de óleo continuam sendo realizadas. “Faremos a oficialização acerca do fato tanto para a Marinha do Brasil, quanto para a Polícia Federal, e, ressaltamos que ainda mantemos regularmente a inspeção nos 163 km do litoral sergipano, porém, em dias alternados, uma vez que o surgimento de manchas de óleo nas praias acontece muito esporadicamente. No entanto, quando isso ocorre e as pessoas divulgam em redes sociais ou na imprensa, fazemos averiguação e comunicamos às prefeituras locais para que eles façam o recolhimento do material encontrado e adotamos as medidas que são da nossa competência”, enfatizou.

Foto Adema