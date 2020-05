Capitão Samuel apoia a suspensão do recesso parlamentar no mês julho

20/05/20 - 12:44:34

Diante do quadro de crise, por conta do Covid-19, e dos atrasos nos trabalhos legislativos, o deputado Capitão Samuel acredita ser essencial suspensão do recesso parlamentar do mês de julho.

Para Samuel é a hora de trabalhar para resgatar o povo da crise. “É preciso buscar soluções rápidas e eficazes para o colapso instaurado no país. Só assim o população vai conseguir sobreviver pós pandemia, afirma.