Contação de histórias incentiva criatividade na quarentena

20/05/20 - 11:02:56

Objetivo é despertar nas crianças o interesse pela leitura durante a pandemia

Por Suzy Guimarães

Incentivar o gosto pela leitura é o objetivo da live “Contação de Histórias para Crianças em Tempo de Pandemia”, que acontece na quinta-feira (21), a partir das 17h, no perfil da UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju no Instagram (@uninassau.se). A coordenação do evento é do curso de Pedagogia, em parceria com o contador de histórias Mahteus Luamm.

“Faremos um evento voltado para as crianças que estão em casa. Sabemos que as crianças não ficam calmas quando não encontram atividades. Então esse é um momento propício para mergulhar na literatura infantil”, observou a coordenadora do curso de Pedagogia da UNINASSAU Aracaju, Niraildes Machado Prado. Ela disse que será um momento de interação entre o contador de histórias e as crianças.

A professora observou que a literatura viabiliza uma viagem ao imaginário, despertando a criatividade das crianças. “Por meio da leitura, as pessoas desenvolvem a escrita. Por ser um momento tão importante de diversão e interação, as mães podem aproveitar e fotografar os pequenos curtindo a live ouvindo as histórias. É importante dar um incentivo à literatura infantil, não só com a participação das crianças, mas também dos familiares”, explica Niraildes.

Ela ressalta que a contação de histórias tem um papel importante na vida das crianças. “Por meio dela, as crianças podem começar a desenvolver a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem, criando empatia com os personagens. A contação de histórias desperta na criança o lado lúdico, característica muito importante para seu desenvolvimento”, conclui a professora.