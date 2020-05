Covod-19: Ver. Aelson demonstra preocupação com crescimento de casos em Propriá

20/05/20 - 09:30:29

Mediante os dados divulgados, através do boletim epidemiológico do novo coronavírus, pela Secretaria de Estado da Saúde, o Presidente da Câmara de Vereadores, Aelson Santos (PSD), aproveitou para alertar a população propriaense quanto ao aumento dos casos relacionados ao Covid-19 no município de Propriá.

De acordo com o parlamentar, estamos em um mês crítico e, segundo estudos recentes, em período de aumento da incidência do vírus. “Fiquem alertas e redobrem os cuidados especiais e coletivos. Só saiam de casa usando máscaras”, recomendou.

Segundo o vereador, em caso de estar sentindo sintomas de gripe procure os órgãos de orientação da saúde para ser acompanhado e avaliado.

“Devemos redobrar os cuidados na feira livre, destacando a necessidade do distanciamento e o uso obrigatório de máscaras”, frisou.

Na oportunidade, Aelson enfatizou a necessidade de não permitir a ida das crianças e idosos a feira. Dando preferência há apenas uma pessoa da família para ir realizar as compras.

“Ao chegar em casa, higienize os alimentos, sejam rápidos e práticos nas compras. Vamos seguir as recomendações dos órgãos em saúde”, ressaltou.

O vereador complementou falando sobre a importância de cada um fazer a sua parte. “Pois, juntos somos mais fortes”, encerrou.