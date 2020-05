Deputada Diná Almeida apoia suspensão do recesso parlamentar

20/05/20 - 13:11:31

A deputada estadual Diná Almeida (PODE) manifestou, na sessão remota da Assembleia Legislativa de Sergipe, nesta quarta-feira, 20, ser favorável à suspensão do recesso parlamentar, previsto para julho. A proposta foi feita pelo deputado Gilmar Carvalho (PSC).

De acordo com a parlamentar, é fundamental que os deputados estejam juntos do povo sergipano. “Estamos vivendo uma crise séria! Os efeitos do coronavírus são fortes e afetam várias áreas. Mais do que nunca, precisamos estar trabalhando, fiscalizando os gastos, propondo novas leis e fazendo indicações. Temos que amenizar os impactos da pandemia e também cuidar de outros temas sensíveis do nosso estado”, afirmou.

Respeitando as recomendações dos órgãos de saúde de distanciamento social, a Alese continua fazendo suas sessões remotamente, através da internet. As sessões estão sendo transmitidas através das redes sociais da Assembleia, bem como pela TV Alese.

Por Ascom Dep. Diná Almeida