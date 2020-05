DER AVALIA OS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS EM RODOVIA NO INTERIOR

20/05/20 - 14:08:19

Tubulação em trecho asfaltado no povoado Ipanema em Itaporanga D’ajuda não resistiu ao volume das chuvas ocorridas nas últimas 24 horas

Uma equipe técnica do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), está fazendo a avaliação dos estragos provocados pelas chuvas das últimas 24 horas, em um trecho da Rodovia Itabaiana Itaporanga (SE-255), que culminou na interrupção do tráfego na via.

Segundo o diretor-presidente do DER, Carlos Alberto Araújo, por conta do incidente, a rodovia atualmente em obras, ficou interditada. “Devido ao grande volume de chuvas em todo o estado, a tubulação em um trecho já asfaltado no povoado Ipanema, em Itaporanga D’ajuda, se rompeu, causando uma erosão, seccionando a pista e comprometendo a passagem de veículos e pedestres”, explica.

Carlos Alberto Araújo diz que medidas emergenciais estão sendo adotadas. ”Enviamos nossa equipe ao local, composta pelo engenheiro fiscal da obra e por técnicos, para fazer o levantamento da situação. Por se tratar de uma rodovia ainda em construção, convocamos a empresa responsável pela sua execução, o consórcio Torre Patrol, que também está no local para examinar o ocorrido, e, com a diminuição das chuvas possa iniciar a recuperação do trecho o mais breve possível”, esclarece.

O diretor-presidente diz ainda que enquanto a recuperação do trecho danificado não for executada, os condutores terão uma rota alternativa. “Para chegar à Aracaju, quem está nos povoados Ipanema e Mata do Ipanema deve acessar a fazenda Escurial, também em Itaporanga D’ajuda e pegar a BR-101, seguindo até a capital. Já quem está em Aracaju, para chegar aos povoados, é preciso ir pela BR-101, acessar a fazenda Escurial e ir para os povoados Ipanema e Mata do Ipanema. Quem estiver no Assentamento 13 de Março terá de vir pelo povoado Pedrinhas em Itabaiana, passando pelo Povoado Cafuz, sair na BR-235 e vir para Aracaju, sendo que na volta deve fazer o percurso contrário”, explica.

Informações e foto ASN