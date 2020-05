Deso diz que não há risco de rompimento da barragem do rio Poxim

20/05/20 - 16:42:39

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO vem a público informar que não há risco de rompimento da estrutura da Barragem do Poxim. Ela passa por constantes vistorias de auditores independentes que atestam sua integridade estrutural e que a mesma foi concebida para operar em períodos de chuvas e cheias, como o atual, cumprindo com a sua principal função que é a acumulação de água, mas também colaborando com o represamento de águas da chuva, que poderiam agravar o quadro de alagamentos em pontos da região metropolitana de Aracaju.

No momento, a Barragem do Poxim está com 99 % de sua capacidade e deverá verter, como vem ocorrendo nos últimos anos. A água que sai quando a barragem verte não causa inundação. As inundações acontecem quando o volume de chuvas é elevado somado ao momento que a maré está alta.

O diálogo entre a DESO, SEDURBS e as entidades de Defesa Civil do Estado e Municípios é constante, e temos desses órgãos o reconhecimento de que sem a Barragem do Poxim, as cheias que afligem parte da população, às margens do Rio Poxim, seriam mais recorrentes e de maior gravidade.

Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso