FARRA DE DIÁRIAS E AÇÃO DE IMPROBIDADE PARA A EX-PREFEITA GERANA

20/05/20 - 05:01:49

O Ministério Público Estadual, através do Promotor de Justiça da Comarca de Riachão do Dantas, está concluindo apuração sobre a existência de diversos atos suspeitos de Improbidade Administrativa.

Nesta última semana o promotor requisitou da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas documentos que justifiquem o pagamento de diárias recebidas pela ex-prefeita Gerana Costa para participar de congressos de premiação.

Além da ex-prefeita, o promotor solicitou documentos que justifiquem o pagamento de diárias recebidas pelos ex-secretários Laelson Menezes, Eraldo de Souza Andrade Filo, conhecido como Eraldinho, Manuela Costa e o ex-segurança da prefeita Rosanio Santos Rodrigues. Todos receberam recursos públicos para participarem de eventos de premiação em Salvador/BA.

Para entendimento do leitor vale a pena lembrar que os fatos investigados pelo promotor tiveram repercussão até nacional, afinal quando houve a premiação de agentes públicos também fora feita a premiação ao Jumento Precioso como Prefeito nota 10 do Brasil. Esse escândalo se tornou público através de uma reportagem do Programa Fantástico da Rede Globo.

Em outro expediente o Ministério Público de Riachão do Dantas também requisita o contrato de trabalho, decreto de nomeação, comprovação do vínculo com o município, e documentos que justifiquem o pagamento de diárias ao sr. Rosanio Santos Silva, ex segurança da Prefeita.

O promotor aguarda a entrega dos documentos para avaliar inclusive a propositura de ação judicial de Improbidade Administrativa, que pode levar à condenação dos investigados. Uma vez condenados todos perderão seus direitos políticos e ficarão inelegíveis.