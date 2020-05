GERANA: FARRA EXISTE AGORA EM RIACHÃO PARA CUMPRIR PROMESSAS DE CAMPANHA

20/05/20 - 14:14:15

A ex-prefeita de Riachão do Dantas Gerana Costa falou sobre matéria que teria sido preparada pela assessoria da prefeita Simone Andrade e levada à imprensa. No texto trata de denúncia levada ao Ministério Público por opositores sobre suposto uso indevido de diárias. Confira abaixo:

“Não vão encontrar nada de errado pelo motivo que não existiu nada de errado. Agora farra vão encontrar agora. Toda semana o Ministério Público está sendo acionado.

As idas à Brasília foram para trazer R$ 8 milhões em recursos para Riachão.

Agora eles pegando carona no que plantamos.

Calçamento no Povoado Bonfim? Gerana que trouxe e assinou. Calçamento de Forras? São mais de 16 povoados que receberam calçamentos . Praça do Tanque Novo? Gerana Costa. Portal da cidade, Posto do Barro Preto, entre muitos outros recursos . Farra estamos vendo agora, que só assim para cumprir as promessas de campanha, pois foi assim que ganhou, prometendo em cada casa dois, três, quatro empregos.

Bom que mantenham meu nome vivo na mente deles , pois minha vida é transparente e quanto mais inventam me fortalecem … Mantenham vivo o Nome Gerana Costa /Laelson Meneses , pois sei esperar e vou retornar , eles sabem disso , não construir uma história política com meu marido em cima de areia e com pessoas que desgraçaram Riachão , essa história foi construída em cima de um belo alicerce onde só plantamos o bem em Riachão do Dantas , por isso tantas perseguições e armações .Continuo independente de cargo politico abraçando meu povo e todos aqueles que precisam de assistência nesse município, povo esse que nunca abandonei, pois todos dias nesse Município chegam benefícios trazidos por mim… Digam que não é verdade … Digam que não existe uma antes e depois de Laelson e Gerana em Riachão do Dantas .

Lei do retorno chegará em breve . De camarote vendo as máscaras caírem . E nesse triste tempo de Corona vírus a feiúra interna de alguns ficaram disfarçada na máscara . Mas o povo já sentiu na pele e provou da triste realidade que é apresentada hoje em Riachão do Dantas . Velhos e viciados tempos retornaram .

Da assessoria